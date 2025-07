Montepremi Wta 1000 Montreal 2025 con Paolini: prize money, punti per il ranking

Il montepremi, il prize money e i punti per il ranking del Wta 1000 di Montreal 2025, in programma fino al 7 agosto. Non c’è Aryna Sabalenka, l’unica delle top-15 a saltare l’evento canadese per scelta di programmazione. Le altre due assenti, ovvero Qinwen Zheng e Paula Badosa, sono infatti infortunate. Jasmine Paolini torna in campo dopo qualche settimana di pausa e con un nuovo cambio all’interno del suo team, all’interno del quale non ci sarà più lo spagnolo Marc Lopez. In tabellone per l’Italtennis anche Lucia Bronzetti.

L’ingente prize money totale del torneo femminile in Canada è pari a poco più di 4 milioni e 418mila 735 euro. Il tabellone allargato a 96 giocatrici porta un aumento del 65%. I punti per la vincitrice – come di consueto – restano inveecee 1000. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 1000 MONTREAL 2025

PRIMO TURNO – € 10.870 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 16.774 (35 punti)

TERZO TURNO – € 28.091 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 48.268 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – € 91.083 (215 punti)

SEMIFINALI – € 175.442 (390 punti)

FINALISTA – € 333.348 (650 punti)

VINCITRICE – € 640.370 (1000 punti)

