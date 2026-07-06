Wimbledon 2026, Federer tutto solo nel Royal Box a seguire l’inizio di Zverev-Lehecka

Roger Federer è stato protagonista sul Centre Court nel lunedì della seconda settimana di Wimbledon 2026. Il 20 volte campione Slam è arrivato in mattinata all’All England Club e dal Royal Box ha seguito la sfida tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala, vinta dall’azzurra, e quella tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery, terminata al quinto set con il successo del giocatore di casa. Una vera e propria battaglia che ha portato a ritardare l’inizio dell’ultima partita in programma, quella tra Alexander Zverev e Jiri Lehecka. E se in molti, a causa dell’orario, hanno abbandonato il proprio posto, Federer è rimasto lì a seguire tutto solo l’inizio del match per un’immagine iconica che è già destinata ad entrare nella storia dei Championships.

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