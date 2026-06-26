Wimbledon 2026: Sinner giocherà con Kecmanovic al primo turno

Inizia la difesa del titolo a Wimbledon di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, grande favorito alla vigilia in virtù dell’assenza di Carlos Alcaraz, aprirà la sua campagna ai Championships con Miomir Kecmanovic.

Sinner-Kecmanovic, i precedenti

Sarà il quinto confronto tra Sinner e Kecmanovic: lo score è di 4-0 in favore dell’altoatesino, che ha affrontato il serbo l’ultima volta proprio a Wimbledon nel 2024. Gli altri precedenti risalgono al Masters 1000 di Cincinnati 2022, l’ATP 250 di Melbourne 2021 e le Next Gen Finals del 2019.