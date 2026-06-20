Zverev meglio anche di Sinner: otto semifinali ATP raggiunte nel 2026

La vittoria del primo Slam a 29 anni è stata l’acme toccato da Alexander Zverev in carriera e nel 2026. Il tedesco, ha mantenuto una straordinaria continuità a partire dall’Australian Open di gennaio (chiuso in semifinale) fino alla semifinale al 250 di Halle (in corso). Protagonista assoluto in termini di costanza, Zverev è ben staccato anche dai rivali guardando le statistiche.

Per il gigante di Amburgo sono otto le semifinali raggiunte a livello ATP nel 2026 (Australian Open, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Monaco, Madrid, Roland Garros, Halle). Il tedesco primeggia in vetta solitaria davanti anche a Jannik Sinner, fermo a sei (Australian Open, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma). A completare il podio, appaiati a quota cinque, ci sono Tommy Paul (Adelaide, Delray Beach, Houston, Amburgo, Queen’s) e Daniil Medvedev (Brisbane, Dubai, Indian Wells, Roma, ’s-Hertogenbosch), simboli di grande costanza e continuità nonostante un’annata non particolarmente brillante per entrambi.