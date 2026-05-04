Qualificazioni Internazionali d’Italia 2026: Vasamì subito out, passa Barrios Vera in due set

Niente da fare per Jacopo Vasamì al primo turno di qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2026. L’abruzzese, reduce dall’ottimo Challenger 75 di Roma Garden in cui da qualificato ha raggiunto la semifinale, perde contro il cileno Tomas Barrios Vera (n.134 ATP) per 6-3 6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco. Un esordio complicato per il numero 464 del mondo contro un avversario tosto, soprattutto sulla terra battuta, il quale, però, veniva da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite disputate. Mai pericoloso in risposta, Jacopo si conquista una sola palla break in tutto il match, nel primo game del secondo parziale, prontamente annullata dal cileno.