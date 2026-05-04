Internazionali d’Italia 2026: Musetti per tornare a brillare su terra, il cammino verso la finale

Lorenzo Musetti tornerà in campo agli Internazionali d’Italia 2026 con voglia di rivalsa, dopo uno swing su terra sottotono rispetto alla passata stagione. Sul rosso del Foro Italico, nel 2025 venne fermato da Carlos Alcaraz, mentre quest’anno la strada sembra essere più in salita del previsto. Perché, oltre alle tante sensazioni da dover ritrovare, Muso avrà di fronte a sé un tabellone tutt’altro che semplice.
In virtù della sua testa di serie — numero 8 del tabellone — il carrarino usufruirà del bye al primo turno, mentre, al secondo round, sfiderà il francese Giovanni Mpetshi Perricard o un qualificato. Al terzo turno iniziano a sorgere i primi problemi: gli avversari papabili sono due specialisti della terra battuta, come Francisco Cerundolo o Casper Ruud. E, negli ottavi di finale, la situazione non decolla, visto il possibile incrocio con Jiri Lehecka o Karen Khachanov. Nei quarti, a meno di imprevisti, sarà il serbo Novak Djokovic a scontrarsi con l’azzurro, in una sfida che trasuda vendetta, visto come finì l’ultima volta a Melbourne Park, a gennaio. In semifinale, o il gigante di Amburgo Alexander Zverev o l’australiano Alex de Minaur. In finale, ovviamente, un possibile derby azzurro con Jannik Sinner.
IL CAMMINO DI MUSETTI VERSO LA FINALE
Primo turno – bye
Secondo turno – Mpetshi Perricard/qualificato
Terzo turno – Cerundolo/Ruud
Ottavi di finale – Lehecka/Khachanov
Quarti di finale – Novak Djokovic
Semifinale – Zverev/de Minaur
Finale – Sinner