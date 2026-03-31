Match fixing e mancata collaborazione, ITIA squalifica due giocatori e un dirigente

L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha confermato la squalifica di tre soggetti a causa delle violazioni del protocollo anticorruzione (Tennis Anti-Corruption Program, TACP). Nello specifico, i soggetti sono il tennista serbo Mila Masic, la tennista tedesca Jana Vanik e il dirigente e funzionario nazionale del Kazakistan Assylbek Kassym.

I tennisti

Masic, ventottenne con best ranking alla posizione numero 875, è stato squalificato per 4 anni e 10 mesi. Inoltre, dovrà pagare una sanzione pecuniaria di 20.000 $ (di cui 5.000 sospesi) a causa di numerose violazioni del protocollo anticorruzione risalenti al 2024. Il tennista ha ammesso di aver truccato alcune delle sue partite, ricevendo dei pagamenti per perdere deliberatamente e per non aver denunciato i tentativi di corruzione ai suoi danni. Ha accettato le sanzioni, la sua squalifica terminerà il 23 ottobre 2030 poiché era stato sospeso in via precauzionale già dal 24 dicembre 2025.

Vanik, invece, è stata sospesa per un anno e quattro mesi a cui si aggiunge una multa di 1.500$ per la sua mancata cooperazione con l’ITIA. La tedesca, infatti, si è rifiutata di collaborare con le autorità relativamente ad un’indagine parallela che aveva svelato alcune potenziali violazioni del protocollo anticorruzione. Il termine della sua sospensione, soggetto al pagamento della multa, è fissato per il 20 luglio 2027.

Il dirigente e le conseguenze

Infine, Kassym è stato in prima persona protagonista di tentativi di corruzione ai danni di alcuni giocatori. Inizialmente si è dimostrato collaborativo, per poi interrompere ogni comunicazione con l’ITIA. Sarà squalificato fino al 18 marzo 2027, previo pagamento delle multe.

Durante il periodo di squalifica, Masic, Vanik e Kassym non potranno partecipare come giocatori, allenatori, ufficiali di gara né presenziare a qualsiasi evento tennistico autorizzato o organizzato dai membri dell’ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e USTA) o da qualsiasi federazione nazionale.