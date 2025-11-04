News

Atp Finals 2025: Jannik Sinner arrivato a Torino (VIDEO)

Tommaso de Laurentiis
By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Jannik Sinner - Photo courtesy of China Open
Jannik Sinner - Photo courtesy of China Open

Jannik Sinner a Torino. Dopo la doppietta Vienna-Parigi, che lo riportato in vetta alla classifica Atp, il numero uno del mondo è arrivato nel capoluogo piemontese in vista delle Atp Finals. Il torneo prenderà il via domenica 9 novembre per una settimana intera di tennis con l’ultimo atto previsto per il 16. Giovedì 6 alle 12 il sorteggio dei due gironi con la certezza di avere Sinner nel Gruppo ‘Borg’ e Alcaraz nel Gruppo ‘Connors’.

