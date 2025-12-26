Nadal: “Sinner e Alcaraz diversi da me, non mi identifico in nessuno dei due”

Rafa Nadal ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS. Tra i tanti temi toccati c’è stato anche un inevitabile passaggio sullo stato di salute attuale del tennis e, come logica conseguenza, su Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Nello specifico, gli è stato chiesto con chi dei due si identificasse di più.

“Non mi identifico con nessuno dei due. Sono giocatori diversi da quello che ero io”ha risposto il maiorchino. Per poi proseguire parlando dei due campioni in modo molto analitico: “Penso che Carlos commetta più errori, ma faccia punti più spettacolari: a volte non ha uno schema di gioco così definito. È imprevedibile e divertente per gli spettatori”.

Sull’italiano, invece: “Jannik è un giocatore più metodico, concentrato. Ha uno schema molto definito a cui aggiunge cose poco per volta, è per questo che è così solido e perde pochissime partite”. In conclusione, il 22 volte campione Slam si è espresso anche su qualche critica di troppo ricevuta dal connazionale: “Mi fa sorridere quando sento dire che Carlos è dispersivo: guardando i risultati ha avuto un anno incredibilmente regolare e solido”.