Atp San Pietroburgo 2019, Berrettini ai quarti in scioltezza. Out Caruso

Esattamente 12 giorni dopo la splendida semifinale raggiunta e persa con Rafa Nadal agli Us Open, Matteo Berrettini torna in campo per il suo match di ottavi all’ATP 250 di San Pietroburgo e lo fa in modo ineccepibile. Il classe ’96 romano, terza testa di serie del torneo russo, ha infatti sconfitto con un nettissimo 6-1 6-2 lo spagnolo Roberto Carballes Baena, in seguito ad un match dominato sin dal primo 15. Grazie a questo successo l’azzurro approda ai quarti del torneo in cui si troverà di fronte il sorprendente Egor Gerasimov, proveniente dalle qualificazioni. ​Inoltre con questa vittoria il tennista azzurro supera Kei Nishikori nella Race To London e si assicura un posto virtaule alle ATP Finals.

Niente da fare, invece, per Salvatore Caruso. Il tennista siciliano si è difatti dovuto arrendere alla testa di serie numero 8 del torneo, ossia il norvegese Casper Ruud, col punteggio di 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e un quarto di gioco.

