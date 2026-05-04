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Internazionali d’Italia 2026: Sinner esordirà con uno tra Ofner e Michelsen

By Tommaso de Laurentiis
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Jannik Sinner a Montecarlo
Jannik Sinner - Foto Dubreuil Corinne/ABACA

Jannik Sinner farà il suo esordio con Sebastian Ofner o Alex Michelsen al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. L’altoatesino va a caccia del sesto titolo 1000 consecutivo ed è stato inserito nello spicchio di tabellone di Felix Auger-Aliassime, potenziale avversario in semifinale.

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