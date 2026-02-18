ATP Delray Beach 2026: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 18 febbraio con Cobolli

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 18 febbraio dell’ATP 250 di Delray Beach 2026. In campo il numero del seeding Flavio Cobolli, che sfiderà Terence Atmane. A seguire il match tra Brandon Nakashima e Coleman Wong, mentre chiuderà il programma sul centrale la testa di serie numero 2 Casper Ruud, che se la vedrà contro Marcos Giron.
Il programma di mercoledì 18 febbraio
Center Court
Non prima delle 19:00 Atmane vs (3) Cobolli
Non prima delle 20:30 (7) Nakashima vs (Q) Wong
Non prima delle 00:00 Michelsen vs Korda
Non prima delle 02:00 Giron vs (2) Ruud