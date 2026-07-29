Carlos Alcaraz avvicina il rientro in campo, è tornato a colpire il dritto in allenamento(VIDEO)

Carlos Alcaraz è tornato a colpire il dritto: una buona notizia per lui e per il tennis. Nelle ultime settimane aveva svelato alcuni dei metodi di allenamento svolti per recuperare dall’infiammazione ai tendini del polso destro che l’ha tenuto fuori da aprile (secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona), e la cautela con cui il sette volte campione Slam sembrava approcciare la situazione non faceva ben sperare in vista del Masters 1000 di Cincinnati (13-23 agosto).

Tutta un’altra storia dall’ultimo video che ha pubblicato sui suoi social, in cui lo si vede finalmente impattare a una discreta velocità. Com’è suo solito, lo spagnolo è molto trasparente nella comunicazione, e sta continuando a condividere i passaggi del suo recupero: il ritmo del movimento in campo non è ancora al massimo, ma rassicura vedere quel dritto tornare sciolto, senza dolore apparente.