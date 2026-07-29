Stubbs difende Sinner: “Pensa agli US Open, giusto saltare Montreal”

“Non biasimo affatto Jannik per aver deciso di non giocare”. Rennae Stubbs difende la scelta di Jannik Sinner di rinunciare al Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto sul cemento canadese. Secondo l’ex tennista australiana, vincitrice di quattro titoli Slam nel doppio femminile e oggi allenatrice, il numero uno del mondo ha tutto il diritto di gestire le energie in vista degli appuntamenti più importanti della stagione.

Nel suo podcast, Stubbs ha ricordato il calendario particolarmente impegnativo affrontato dall’altoatesino, protagonista dell’intera stagione sulla terra battuta prima della delusione al secondo turno del Roland Garros e del successivo trionfo a Wimbledon, arrivato senza disputare tornei di preparazione sull’erba. Una programmazione che potrebbe aver convinto Sinner a ridurre il carico di partite prima dell’ultimo Slam dell’anno.

L’australiana ha inoltre respinto le critiche di chi ritiene che il campione azzurro avrebbe dovuto inseguire il successo in tutti i Masters 1000 della stagione. A suo giudizio, dopo i tanti primati già stabiliti e la conquista di Wimbledon, l’eventuale filotto nei nove tornei della categoria non rappresenterebbe una priorità.

“In questo momento il suo unico pensiero è capire come vincere gli US Open”, ha sottolineato Stubbs. Saltare Montreal consentirà quindi a Sinner di recuperare energie e prepararsi al Masters 1000 di Cincinnati, tappa di avvicinamento allo Slam di Flushing Meadows, in programma dal 31 agosto al 13 settembre.