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ATP Finals 2026: Achille Lauro protagonista dell’Opening Show

By Giacomo Nicotera
2 Min Read
Nitto ATP Finals - FITP Photo
Nitto ATP Finals - FITP Photo

Sarà Achille Lauro il protagonista del Grand Opening Show delle Nitto ATP Finals 2026. Giovedì 12 novembre all’Inalpi Arena di Torino il cantante romano si esibirà nel palcoscenico pronto a ospitare gli otto migliori tennisti della stagione in un evento che riunirà tennis e musica. I biglietti saranno disponibili da giovedì 30 luglio dalle ore 12.00. 

Achille Lauro è oggi una delle personalità più influenti del mondo musicale italiano. Celebrità frizzante, carattere pop e spirito alternativo, è capace di catturare l’attenzione anche grazie alle sue sfarzose e mai scontate performance sul palco. Dai palazzetti della Capitale fino al boom negli stadi e l’apice a Sanremo: la sua è una carriera ricca di successi e altamente riconoscibile. Un personaggio perfetto per impersonificare la coesistenza tra musica e sport. Sarà lui ad aprire la nuova edizione delle Finals: una vera e propria star, prima delle otto migliori stelle della Race.

I vantaggi riservati ai tesserati FITP

I tesserati FITP potranno acquistare i biglietti a condizioni esclusive.

Per i tesserati Atleta e Gold (agonisti e non agonisti) è previsto uno sconto del 20%, mentre i tesserati eSports beneficeranno di una riduzione del 5%.

Ancora più vantaggi con SportPay

Le agevolazioni aumentano per i tesserati FITP titolari di un conto SportPay:

30% di sconto per i tesserati Atleta e Gold.

10% di sconto per i tesserati eSport.

Durante questa fase promozionale sarà possibile acquistare un solo biglietto per ciascun avente diritto.

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