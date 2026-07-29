ATP 500 Washington 2026, Cruz Hewitt come papà Lleyton: prima vittoria ATP a 17 anni

Un cognome, una garanzia. Tanto il peso sulle spalle, ma con la sfrontatezza di chi vuole scrivere la propria storia, scrollandosi di dosso il passato di papà. Così Cruz Hewitt, figlio di Lleyton, ha vinto, al primo turno dell’ATP 500 di Washington 2026, la sua prima partita nel circuito maggiore contro Marcos Giron. 6-3 6-4 in appena 1 ora e 14 minuti di gioco a certificazione del percorso compiuto all’interno del torneo, già di per sé ottimo per quanto visto nelle qualificazioni. L’australiano ha sfruttato il ritiro di Dusan Lajovic prima e quello di Zachary Svajda poi.

E se è vero che la fortuna aiuta gli audaci, ecco che, dopo un propizio accesso in main draw, Cruz ha potuto mettere in mostra tutte le sue qualità, battendo un avversario che vanta tutta un’altra classifica rispetto al classe 2008. Il trionfo sullo statunitense ha infatti permesso a Hewitt jr di poter balzare nel ranking di quasi 250 posti. A partire da lunedì 3 agosto, a meno di altre sorprese, sarà intorno alla posizione numero 360 ATP.

Anche papà Lleyton vinse il suo primo match a 17 anni, al “500” di Adelaide, torneo poi vinto da lui stesso in maniera incredibile, agli albori della sua gloriosa carriera. Chissà se Cruz godrà della stessa sorte. Di certo, il prossimo turno contro il vincente tra Alex de Minaur (numero 1 del tabellone) e Stefanos Tsitsipas (wildcard) spaventa. Ma la dea bendata potrebbe essere ancora una volta dalla parte del piccolo figlio d’arte.