Entry List Atp Winston-Salem 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Winston-Salem 2026, in programma dal 24 al 29 agosto sui campi in cemento. Ormai tradizionale appuntamento pre-Slam, che da anni regala anche diverse sorprese. Con i top players impegnati nella preparazione dello Us Open (e con anche in programma il doppio misto durante quei giorni), certamente un’occasione per chi è fuori dalla top-20 di mettere in cascina punti importanti. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Winston-Salem.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 250 WINSTON-SALEM 2026
Darderi, Luciano ITA 23
Rinderknech, Arthur FRA 28
Tabilo, Alejandro CHI 30
Buse, Ignacio PER 34
Fery, Arthur GBR 37
Collignon, Raphael BEL 38
Munar, Jaume ESP 43
Navone, Mariano ARG 44
Hanfmann, Yannick GER 45
Quinn, Ethan USA 46
Mannarino, Adrian FRA 47
Van Assche, Luca FRA 48
Cerúndolo, Juan Manuel ARG 50
Halys, Quentin FRA 52
Báez, Sebastián ARG 53
Machac, Tomas CZE 54
Marozsan, Fabian HUN 55
Atmane, Terence FRA 56
Shang, Juncheng CHN 56
Moutet, Corentin FRA 57
Burruchaga, Román ARG 58
Kecmanovic, Miomir SRB 60
Altmaier, Daniel GER 62
Tirante, Thiago ARG 64
Vallejo, Daniel PAR 65
Carreño, Pablo ESP 66
Shapovalov, Denis CAN 68
Van de Zandschulp, Botic NED 69
Kopriva, Vit CZE 70
Majchrzak, Kamil POL 72
Medjedovic, Hamad SRB 73
Molcan, Alex SVK 74
Ugo Carabelli, Camilo ARG 75
Brooksby, Jenson USA 77
Royer, Valentin FRA 78
Faria, Jaime POR 79
Sonego, Lorenzo ITA 80