Six Kings Slam 2026: ufficiale la presenza di Sinner (FOTO)

Per il terzo anno consecutivo torna il torneo di esibizione Six Kings Slam, il munifico torneo di esibizione che si terrà a Riyad dal 21 al 24 ottobre. Jannik Sinner, già vincitore delle prime due edizioni (2024 e 2025), sarà presente anche al Six Kings Slam 2026. Ad annunciarlo lo stesso numero 1 al mondo con un post sui propri canali sociale. In entrambi i precedenti, l’italiano si è imposto in finale su Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è a sua volta inserito tra i sei partecipanti, ma rimane da vedere se e quando rientrerà dall’infortunio. Gli altri quattro nomi, al momento, sono Novak Djokovic, Alexander Zverev, Alex de Minaur e Taylor Fritz.
La zona di calendario, dopo la fine del Masters 1000 di Shanghai ma prima dell’inizio dell’ultimo 1000 a Parigi, dovrebbe favorire la presenza dei migliori tennisti del momento, salvo imprevisti. Il Six Kings Slam 2026 sarà visibile live solo su Netflix. L’edizione 2025 elargì $1.5 milioni come gettone presenza a ciascuno dei tennisti presenti, che nel caso di Sinner salì a ben $6 milioni per la vittoria finale del torneo. Al momento non sono note le cifre per il 2026, ma c’è da aspettarsi che saranno estremamente elevate come nelle due occasioni precedenti.
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