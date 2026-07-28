Il paradosso di Tomic: dal ko più rapido di sempre, alla vittoria più veloce del 2026

Bernard Tomic sta vivendo una settimana particolarmente curiosa all’ATP 250 di Los Cabos 2026. Dopo il walkover concesso nel secondo turno di qualificazioni del torneo messicano, infatti, è stato ripescato come lucky loser a seguito del forfait di Mariano Navone. Ha quindi sfidato al primo turno il tennista locale Alex Hernandez, curiosamente un qualificato, vincendo la sua prima partita in un tabellone principale ATP dal 24 giugno 2025 (ATP 250 di Maiorca, primo turno contro Rinky Hijikata).

Le stranezze nella settimana messicana di Tomic, però, non sono finite qua. Difatti, la vittoria contro Hernandez è maturata in appena 46 minuti con il punteggio di 6-1 6-0. Si tratta della vittoria più rapida a livello ATP nel corso della stagione 2026 e, in maniera ancor più bizzarra, appartiene a Tomic che è anche il tennista ad aver subito la sconfitta più rapida dell’intera storia dell’ATP.

Andando di fretta

Il 20 marzo 2014 l’australiano subì un pesantissimo 6-0 6-1 in 28 minuti e 20 secondi da Jarkko Nieminen al primo turno del Masters 1000 di Miami, all’epoca denominato Sony Open Tennis. In quell’occasione Tomic vinse appena 13 punti e, suo malgrado, batté il precedente record del tedesco Carsten Arriens che, negli ottavi di finale del torneo di Sydney del 1996, perse contro Greg Rusedski con un doppio 6-0 in 29 minuti, appena 40 secondi in più.

Tomic ha dunque “vendicato” quella sconfitta infliggendone una altrettanto pesante, ritrovando anche un bagel a proprio favore che mancava dall’ATP 250 di Sydney 2014. A subirlo fu Marcel Granollers. È appena il quinto 6-0 inflitto dall’australiano in tutta la sua carriera, in un periodo che sembra essergli particolarmente propizio dopo la vittoria del Challenger 75 di Lincoln 2026. Chissà se a fine stagione quella di Tomic su Hernandez sarà effettivamente la vittoria più rapida del 2026, consentendo al classe ’92 di stabilire un piccolo record.