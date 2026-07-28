ATP 500 Washington 2026: Nishikori torna a vincere nel circuito dopo più di un anno

Il Sol Levante pronto per il tramonto. Kei Nishikori sta attraversando l’ultima parabola della sua brillante carriera e, all’ATP 500 di Washington 2026, ha trovato una soddisfazione che mancava da più di un anno. Il 19 maggio 2025 il giapponese si impose in tre set contro Learner Tien, per quella che fu la sua ultima vittoria nel Tour prima dell’odierno torneo sul cemento della capitale statunitense. (3)6-7, 6-3, 6-4 il risultato finale al primo turno contro Shang Juncheng, in una vittoria ATP più di 365 giorni dopo che profuma di rivalsa.

Dodici titoli nel circuito maggiore e un best ranking da numero 4 del mondo nel 2015 — non proprio il più facile dei periodi dove eccellere, vista la competizione — sono solo alcuni dei numeri che raccontano la carriera del nipponico, ormai lontano dai tempi migliori, ma ancora pronto a brillare quando conta.

Nishikori attende ora il vincente della sfida tra Rafael Jodar e Arthur Fils. Match dall’elevato gradiente di difficoltà, con prospettiva di passaggio del turno quasi impossibile. Il numero 721 del mondo però, dalla sua, gioca senza pressione e non ha da costruire una carriera di fronte a sé come i due possibili rivali. Potrà quindi contare, senza dubbio, sull’esperienza e sulla tranquillità di aver già dato tutto al mondo del tennis.