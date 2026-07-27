ATP 500 Washington: ritiro per Arnaldi contro Musetti, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Matteo Arnaldi nel corso della sfida con Lorenzo Musetti valida per il primo turno dell’ATP 500 di Washington 2026. Problema ancora da chiarire per il sanremese, che si è fermato in svantaggio 6-0 3-1.

RITIRO ARNALDI, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Arnaldi perdente, Musetti vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo e al secondo parziale, che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.