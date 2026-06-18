Wimbledon 2026: Serena Williams è tornata sui prestigiosi campi britannici (VIDEO)

A quattro anni dall’ultima volta Serena Williams è ufficialmente tornata a Wimbledon, come mostrato dai canali social del torneo. La 7 volte campionessa di singolare e 6 volte di doppio, ha iniziato ad allenarsi sui campi di Wimbledon in vista del torneo di doppio che la vedrà impegnata assieme alla sorella Venus Williams. Non è ancora chiaro se sarà presente anche in singolare poiché rimane una wild card da assegnare.

All’ultima apparizione ai Championships, Serena uscì al primo turno contro Harmony Tan, la sua ultima grande cavalcata risale al 2019 quando solo Simona Halep in finale riuscì a fermarla. Nel percorso di avvicinamento a Wimbledon, Williams ha giocato in doppio sia al WTA 500 del Queen’s, dando forfait dopo il primo turno a causa dell’infortunio di Victoria Mboko, sia al WTA 500 di Berlino, uscendo di scena al primo turno.