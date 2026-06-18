Wimbledon 2026, resta un ultimo dubbio sulle wild card femminili: sarà di Serena Williams?

Manca ormai una sola wild card da assegnare per il tabellone femminile di Wimbledon 2026 e l’attesa cresce attorno a un nome che potrebbe trasformare l’edizione 2026 in un evento storico: Serena Williams. L’All England Club ha già ufficializzato sette degli otto inviti destinati al singolare femminile. Le fortunate sono la polacca Maja Chwalinska e le britanniche Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan e Mimi Xu. Resta però ancora libero un ultimo posto, e gli indizi portano tutti verso la 23 volte campionessa Slam.

Nelle ultime ore il tema è diventato sempre più caldo. Serena, tornata in campo dopo un lungo stop, ha già ottenuto una wild card per il torneo di doppio insieme alla sorella Venus. Le due leggende statunitensi torneranno così a giocare insieme sui prati londinesi, dove hanno scritto alcune delle pagine più memorabili della storia del tennis.

Proprio la presenza in doppio alimenta le speculazioni su una possibile partecipazione anche nel singolare. L’ultima wild card femminile non è stata ancora assegnata e diversi osservatori ritengono che Wimbledon stia aspettando una decisione definitiva della stessa Serena prima di ufficializzare il nome della destinataria. Anche diversi media britannici hanno evidenziato come la campionessa americana sia la candidata più accreditata per quel posto rimasto vacante

La diretta interessata, tuttavia, continua a mantenere il massimo riserbo. Dopo la sua recente apparizione a Berlino, Serena non ha voluto sbilanciarsi sul possibile ritorno nel singolare ai Championships, lasciando aperta ogni ipotesi. Se l’invito dovesse effettivamente arrivare, Wimbledon accoglierebbe una delle più grandi campionesse di tutti i tempi per un ritorno destinato a catalizzare l’attenzione mondiale. Per ora, però, l’ultimo tassello del puzzle resta ancora da incastrare. E il nome di Serena Williams continua a essere il più affascinante tra quelli in attesa.