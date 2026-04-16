Bublik si allena a Milano: visita speciale di Maldini (FOTO)

C’è un nuovo ospite all’Aspria Harbour Club di Milano: Alexander Bublik. Il kazako, dopo la sconfitta prematura nell’ATP 500 di Monaco di Baviera, si è spostato a Milano per preparare il prossimo Masters 1000 in programma, quello di Madrid. Tra un colpo e l’altro, il numero 11 del ranking ATP ha ricevuto la visita anche di Paolo Maldini, leggenda sportiva per la città di Milano, nonché assiduo frequentatore e socio del club, con cui ha scambiato qualche battuta e si è concesso anche qualche foto.

Maldini, infatti, per quanto la sua immagine sia indissolubilmente legata al calcio, non è estraneo al mondo del tennis, sport che pratica da sempre e nel quale ha anche esordito in ambito professionistico nel torneo Challenger di doppio organizzato proprio all’Aspria Harbour Club nel 2017.Per Bublik, si tratta di giorni utili per ritrovare ritmo e sensazioni dopo la battuta d’arresto di Monaco, con l’obiettivo di arrivare a Madrid nelle migliori condizioni possibili e provare a dare continuità al suo percorso nel circuito.