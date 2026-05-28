Roland Garros 2026: Sabalenka senza affanno, Jacquemot ko in due set

Procede a passo svelto e ritmo serrato il cammino al Roland Garros 2026 di Aryna Sabalenka. La numero 1 del mondo ha liquidato Elsa Jacquemot in due set, 7-5 6-2, in un’ora e trenta circa, staccando così il pass per il terzo turno.

Una partita in pieno controllo, senza rischi né accenni di gran gioco per la bielorussa, un po’ appannata nei primi game prima di trovare la lucidità necessaria per la vittoria. La transalpina, dal canto suo, ha mostrato un ottimo livello, soprattutto nel primo set. Nella seconda frazione è venuta fuori la disparità tra le due e Aryna ha fatto valere l’esperienza dei quattro titoli Slam in bacheca contro l’acerba classe 2003.

All’appello manca ancora il Major parigino, sfiorato proprio nella passata stagione nella finale contro Coco Gauff. La strada verso la redenzione passa ora per l’ostacolo Daria Kasatkina (n. 53 WTA).