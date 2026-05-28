Sinner ko al Roland Garros 2026: le reazioni da tutto il mondo

Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Juan Manuel Cerundolo ha approfittato del blackout dell’altoatesino sul finire del terzo set — l’azzurro guidava comodamente 6-3 6-2 5-1 — e ha piazzato il colpo da novanta che gli è valso l’accesso al terzo turno del Major parigino.

Il numero 1 del mondo non perdeva da 30 partite consecutive — l’ultima sconfitta risaliva al 500 di Doha contro Mensik — e, ovviamente, la notizia ha suscitato la reazione di tutto il mondo sportivo internazionale.

“Terremoto: Sinner eliminato”, scrive L’Équipe; “Notizia bomba: il caldo elimina Sinner”, titola Marca; mentre El País apre con: “Sinner crolla di nuovo e il Roland Garros perde il suo favorito”.

Anche oltreoceano la sconfitta del numero 1 del ranking ATP ha suscitato clamore. “Jannik Sinner appassisce al caldo del Roland Garros, riaprendo completamente il tabellone maschile”, afferma The Athletic. El Clarín, invece, quotidiano argentino, mette in risalto la vittoria di Cerundolo, al quale vanno riconosciuti i meriti di essere rientrato in partita con forza e di non aver dato all’altoatesino la possibilità di riaccendersi: “Juan Manuel Cerúndolo ha approfittato del crollo fisico di Sinner e ha eliminato il numero 1 del mondo al Roland Garros”. Un impatto mediatico globale.