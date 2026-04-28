Masters 1000 Madrid 2026 Cobolli da favola: Medvedev schiantato, è primo quarto 1000

Flavio Cobolli sfodera una grandissima prestazione per superare Daniil Medvedev (6-3 5-7 6-4) e accedere ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Per il romano si tratta della prima volta in carriera nei quarti di un 1000. Dopo aver vinto agevolmente il primo set, l’italiano è stato bravo a rimanere concentrato quando nel secondo parziale è stato rimontato dal 4-2 fino a perdere il set. Grande prova di carattere oltre che di tennis per Cobolli che ora attende il vincente del match tra Alexander Zverev e Jakub Mensik per sapere chi affronterà ai quarti.

La partita

Primo game della partita ed è subito grande lotta con Cobolli chiamato a fronteggiare due palle break. Dopo 11 minuti, il romano riesce a tenere il servizio e portarsi avanti 1-0. Pochi minuti dopo tocca a Medvedev annullare una palla break. 17 minuti, tre palle break, ma si continua on serve: 1-1. Dopodiché Cobolli tiene agevolmente due turni di servizio, mentre Medvedev fa fatica, ma tiene botta fino al 3-2. Nel sesto gioco però il russo si incarta quando è in vantaggio 40-0, fino a farsi rimontare da Cobolli e subire il break. Sul 5-3 e servizio anche Cobolli rischia di incartarsi, ritrovandosi 15-40. Il 2002 è bravo però ad annullare entrambe le palle del contro-break e a chiudere sul 6-3.

In apertura di secondo set Medvedev è nuovamente chiamato a fronteggiare e salvare due palle break. Sulla terza, però non riesce a replicare e deve nuovamente cedere il servizio con Cobolli che si porta sul 2-1. Sul 4-3 però, Medvedev rimette in equilibrio il set con una splendida risposta con cui recupera il break di svantaggio. Da quel momento per il russo si riaccende la luce: inizia ad attaccare e guadagnarsi i punti anche con qualche rara discesa a rete. La rimonta dell’ex numero 1 al mondo si completa con un dritto di Cobolli che sfugge di poco in lunghezza, consegnandogli il secondo set col punteggio di 7-5.

Il terzo set

Il set decisivo si apre con game rapidi al servizio: il giocatore in risposta non supera mai il 30. Anche sul 4-3 e servizio, quando si trova sotto 0-30, Cobolli trova le risorse e i colpi per risalire la china e rimettere il match in perfetto equilibrio sul 4-4. Nel gioco successivo, il classe 2002 si procura tre palle break consecutive che vengono sfruttate senza ulteriori sforzi: il doppio fallo di Medvedev manda Cobolli a servire per il match. Qui Flavio non trema, centrando il quarto di finale 1000 in carriera e superando un altro Top 10 dopo la vittoria su Alexander Zverev all’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026.

Le parole

“Medvedev bisogna batterlo fino all’ultima palla, non è mai davvero finita. Ho dovuto lottare ogni singolo punto, faticare e trovare energie nascoste” ha detto a caldo Cobolli, commentando la sua grande prestazione. Poi, con riferimento alla sua crescita, ha aggiunto: “Sono fiero del mio atteggiamento: mi godo il viaggio nel circuito, mi gusto ogni singolo allenamento e ogni partita. Per me fare il tennista non è un lavoro, ma una passione”.