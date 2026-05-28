Sinner esce di scena al Roland Garros 2026: come cambia la classifica ATP?

Si ferma al secondo turno la rincorsa al Career Grand Slam di Jannik Sinner, che al Roland Garros 2026 viene eliminato in cinque set da Juan Manuel Cerundolo (n. 56 ATP). Per l’altoatesino, che ha rivelato di aver cominciato la sua giornata storta già al risveglio, fatali sono stati i problemi fisici riscontrati anche a causa dell’asfissiante caldo nel corso del terzo set, quando mancava solamente un game per il passaggio del turno. L’azzurro è caduto in una spirale negativa e non si è più ripreso.

Con il numero 1 del mondo fuori dai giochi, la domanda viene da sé: chi vincerà il Major parigino? E come cambia la classifica ATP?

Focalizzandosi su quest’ultimo dilemma, in realtà ci accorgiamo che la situazione rimane pressoché immutata. Jannik resta saldamente in cima al ranking con ben 13.500 punti, per un distacco di 3.540 rispetto al principale inseguitore, Carlos Alcaraz (attualmente out per infortunio). Certo, l’altoatesino avrebbe potuto ulteriormente allungare sul rivale, portandosi a +5.600 in caso di vittoria del torneo, ma i 2.000 punti persi dal murciano — che difendeva il titolo conquistato nella passata stagione al Roland Garros —, hanno riequilibrato le sorti e attenuato il peso della pesante cambiale pagata dal tennista azzurro (-1.250 punti per la finale 2025).

L’iberico resterà ai box e salterà anche Wimbledon per recuperare il problema al polso. Una ghiotta occasione che Jannik sfrutterà per aumentare il numero di Slam in bacheca e difendere i 2.000 punti conquistati lo scorso anno. Se il classe 2001 di Sesto dovesse confermarsi campione sul verde di Londra, il vantaggio su Carlitos potremme ammontare a +5340, considerando i punti da scalare ad Alcaraz dal Quenn’s (-500) e proprio dai Championship (-1300).

E se dovesse vincere Zverev a Parigi?

Nel caso in cui domenica 7 giugno, al Philippe-Chatrier, venisse incoronato re parigino Alexander Zverev — attualmente numero 3 del ranking mondiale e ancora alla ricerca del suo primo titolo Slam —, ciò non intaccherebbe più di tanto i piani di Sinner. Il gigante di Amburgo, in caso di vittoria, arriverebbe a quota 7.305 punti, rimanendo ben distante sia dallo spagnolo (+2.655), sia dal numero 1 (+6.195).