Serena Williams prepara il ritorno? Clamorosa indiscrezione sul Queen’s 2026

Il tennis potrebbe presto riabbracciare una delle sue icone più grandi. Secondo quanto riportato da Jon Wertheim a Served, Serena Williams starebbe valutando un clamoroso ritorno in campo nel 2026, con l’obiettivo di partecipare al torneo del Queen’s Club Championships.

La 23 volte campionessa Slam avrebbe richiesto una wild card per disputare il torneo di doppio insieme alla giovane canadese Victoria Mboko. L’indiscrezione arriva dal Telegraph e avrebbe già acceso l’entusiasmo degli appassionati. Per rendere possibile il rientro, Serena avrebbe inoltre completato il periodo di sei mesi previsto nel programma antidoping, passaggio necessario per poter tornare ufficialmente a competere nel circuito professionistico.

L’ultima apparizione ufficiale della leggenda americana risale agli US Open 2022, torneo che sembrava aver sancito il definitivo addio al tennis. Da allora Serena si è dedicata alla famiglia e alle attività imprenditoriali, lasciando però spesso aperta una piccola porta sul possibile ritorno. L’eventuale presenza al Queen’s avrebbe inevitabilmente un impatto enorme mediatico e sportivo. Anche solo in doppio, il ritorno di Serena rappresenterebbe uno degli eventi più attesi degli ultimi anni, capace di attirare l’attenzione ben oltre il mondo del tennis.