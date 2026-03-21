Masters 1000 Miami 2026: tutto facile per Sinner all’esordio

Comincia nel migliore dei modi il Masters 1000 di Miami 2026 per Jannik Sinner che all’esordio batte il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 10 minuti e accede al terzo turno del torneo americano. Gestione perfetta della partita per il numero 2 del mondo che, in entrambi i set, ottiene il break decisivo in apertura per poi controllare il ritmo del match e chiudere al primo match point. Settima vittoria consecutiva per l’altoatesino che, dopo il trionfo ad Indian Wells, sembra tornato ai livelli a cui ci ha abituato nelle ultime due stagioni. Jannik continua a servire in modo eccellente: 9 ace e 90% i punti conquistati con la prima, dati che testimonia il grandissimo lavoro fatto per migliorare questo colpo.

Nel prossimo turno il 4 volte vincitore Slam affronterà il vincente della sfida tra il francese Corentin Moutet, testa di serie numero 30 del tabellone, e il ceco Thomas Machac, numero 48 ATP.

La partita

Il primo set parte bene per l’altoatesino che nel primo game mantiene il servizio e in quello successivo piazza il break alla prima occasione del match. Jannik gestisce senza grossi problemi, anche se nel settimo game è costretto ad annullare la prima palla break conquistata da Dzumhur. Nel nono game il numero 2 del mondo non trema e chiude il parziale con un netto 6-3.

Nel secondo set il bosniaco vince il primo game, ma Sinner accelera e vince 3 game consecutivi, strappando a 0 la battuta nel terzo gioco. Il bosniaco lotta e nel quinto game annulla ben 4 palle break all’azzurro per accorciare sul 3-2. Troppo Sinner però per Dzumhur: l’altoatesino mantiene a 0 il servizio nell’ottavo game e archivia la pratica in quello successivo, breakkando e vincendo con un doppio 6-3.