Masters 1000 Miami 2026: Musetti a caccia di conferme, il fisico è la vera incognita

Lorenzo Musetti, nel Masters 1000 di Miami 2026, andrà a caccia di conferme. Ma, più che certezze sul suo livello di tennis, che aveva fatto brillare gli occhi a tutti all’Australian Open, le cercherà nel suo fisico. Perché, nell’esordio a Indian Wells, dove è stato sconfitto da Marton Fucsovics, il rientro a pieno regime dall’infortunio sembrava essere lontano anni luce.

Un paio di settimane sono passate, sì, ma l’entità della lesione all’adduttore della gamba sinistra sembra ancora non lasciar pace all’azzurro. L’anno scorso, proprio in Florida, uscì contro Novak Djokovic agli ottavi di finale, ma parliamo di un Musetti diverso, oggi più maturo e con una posizione nel ranking ben più alta. Con il forfait del serbo, il carrarino si presenta ai nastri di partenza come numero 4 del seeding e, se il fisico dovesse assisterlo, ci sarebbero tutti i presupposti per il suo primo “vero” Masters della stagione.

Il cammino a Miami

L’ingresso morbido nel torneo di certo aiuterà l’azzurro, magari anche con un pizzico di fiducia in più: bye al primo turno, un giocatore qualificato al secondo e uno tra Brooksby o Etcheverry al terzo. Da non sottovalutare proprio quest’ultimo, che, un paio di settimane fa, anche se su terra rossa, è uscito trionfante dall’ATP 500 di Rio.

Agli ottavi, possibile derby azzurro con Flavio Cobolli – 1-0 per ‘Muso’ nei testa a testa – o Tommy Paul, che invece si è aggiudicato l’unico match tra i due, sull’erba, nel 2024. Ai quarti iniziano i problemi: Alex de Minaur, Alexander Bublik o Arthur Fils. Sulla carta l’australiano dovrebbe essere il più pericoloso, ma la realtà recita un netto 4-1 in favore di Lorenzo negli scontri diretti fra i due, di cui l’ultima vittoria di Alex è datata 2022.

Con Fils la sfida potrebbe essere piuttosto ostica, soprattutto visto il periodo di forma in cui naviga il francese, mentre con Bublik – che ha vinto a Hong Kong l’ultimo match contro Lorenzo – è un terno al lotto e tanto dipenderà da Lorenzo e dal suo stato fisico quanto dal kazako.

Le ipotesi per la semifinale sono ovviamente un possibile accoppiamento o con Carlos Alcaraz o con Taylor Fritz, mentre il super derby con Sinner potrebbe esserci solo in un’eventuale finale. Che ci auguriamo tutti, è ovvio, ma che, rimanendo con i piedi per terra, almeno a oggi, rimane un po’ “bella e impossibile”.

Primo turno – bye

Secondo turno – qualificato

Terzo turno – Etcheverry / Brooksby

Ottavi di finale – Cobolli / Paul

Quarti di finale – de Minaur / Bublik / Fils

Semifinale – Alcaraz / Fritz

Finale – Sinner