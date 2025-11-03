Wta Finals Riyadh 2025: Anisimova supera Keys in tre set e tiene vive le speranze di qualificazione

Dopo una sconfitta per entrambe all’esordio alle WTA Finals di Riyadh, Amanda Anisimova e Madison Keys hanno dato vita a un match per lunghi tratti combattuto. A uscirne vincitrice è stata Anisimova con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo un’ora e 45 minuti. La numero 4 del mondo si è dimostrata superiore nei momenti clou, sulla falsa riga dell’ottima seconda parte di stagione disputata.

WTA FINALS: RISULTATI E CLASSIFICHE

Il racconto del match

L’inizio del primo set è caratterizzato da numerosi break – ben quattro di fila – con errori da una parte e dall’altra. Si arriva al 4 pari e l’equilibrio viene spezzato dal break nel nono game, che consente a Keys di aggiudicarsi il primo parziale.

Il secondo set si apre in continuità con la fine del primo e Anisimova cede subito la battuta. Quest’ultima però reagisce e dal 3-1 in favore di Keys, non perde più un game e ristabilisce la parità, raggiungendo il set decisivo.

Come spesso accade in situazioni simili, sulle ali dell’entusiasmo Anisimova parte meglio e va sul 2-0, con Keys in evidente difficoltà. La partita si indirizza in maniera definitiva verso la numero 4 del mondo quando, nel quinto game, ottiene il doppio break che sancisce sostanzialmente la fine del match.

La situazione nel girone

Nonostante un avvio non troppo incoraggiante nella prima giornata, Anisimova può essere soddisfatta di come ha reagito alle difficoltà. A maggior ragione in prospettiva dello scontro cruciale con Iga Swiatek per capire chi raggiungerà le semifinali, insieme alla già qualificata (come prima) Elena Rybakina.

Nonostante una Madison Keys profondamente diversa rispetto alla prima giornata proprio con Swiatek, non è bastato per portare a casa la prima vittoria alle WTA Finals. La lunga pausa dopo gli US Open può aver influito sulla sua tenuta fisica e mentale, così come, a livello di gioco, i dodici doppi falli commessi. Dopo questa seconda sconfitta non ha più alcuna chance di qualificarsi.