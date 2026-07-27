Washington: De Minaur punta al bis, riflettori su Fils-Jodar. Tornano Venus Williams e Draper

di Matteo Cubadda

Con l’inizio del “500” di Washington prende ufficialmente il via lo swing nordamericano sul cemento, uno dei passaggi chiave della seconda parte di stagione in vista dello US Open. Il tabellone del primo turno propone subito sfide di altissimo livello: riflettori puntati sul confronto tra i giovani Arthur Fils e Rafael Jodar, due dei talenti più promettenti del panorama internazionale, senza dimenticare l’incrocio di prestigio tra Alex de Minaur e Stefanos Tsitsipas. Si attende con grande curiosità anche il ritorno di Jack Draper contro Alex Michelsen. Nel torneo femminile, invece, gli occhi saranno puntati sul ritorno di Venus Williams, attesa all’esordio contro Anastasia Potapova.

I giovani terribili

Sarà probabilmente uno dei match più interessanti del primo turno: Fils e Jodar sono due ossi duri, due giovani talenti che, dalla Bondoufle francese a Madrid, hanno intrapreso un percorso diverso ma con lo stesso obiettivo. Nonostante la distanza geografica, il punto in comune è evidente: entrambi sono giocatori che giocano un tennis “potente”, rispettivamente numero 23 e 24 del ranking. Lo spagnolo, entrato nel professionismo nel 2025, ha ancora tanto margine di crescita e il cemento nordamericano sarà un’occasione importante per capire ulteriormente i suoi progressi. Lo aveva raccontato qualche mese fa a Roma: “Credo che nel complesso io debba migliorare in tutto, penso di poter raggiungere un livello più alto”. Un discorso che vale anche per Fils, leggermente favorito alla vigilia: il francese su superficie dura ha vinto il 72% delle partite disputate in stagione (13 su 18), una statistica simile a quella di Jódar, capace di conquistare 18 successi su 25 incontri.

The Demon alla conferma del titolo

De Minaur si presenta ai nastri di partenza come uno dei principali favoriti dell’ATP 500 di Washington. Al primo turno, però, l’australiano dovrà fare i conti con un avversario tutt’altro che semplice come Stefanos Tsitsipas, che seppur negli ultimi anni ha attraversato un periodo complicato si sta cercando di ricostruire. Dal canto suo, De Minaur è alla ricerca della continuità perduta: da aprile il rendimento dell’australiano è uj po’ calato, come lui stesso aveva ammesso durante il Roland Garros, e anche a Wimbledon non è riuscito a esprimersi ai suoi livelli. Nel mezzo è arrivata la finale persa al Libema Open contro il polacco Kamil Majchrzak. Dall’altra parte ci sarà però un Tsitsipas in cerca di rilancio, che ha mostrato segnali incoraggianti con la vittoria all’EFG Swiss Open contro il belga Raphael Collignon. Nonostante i progressi del greco, De Minaur resta il favorito alla vigilia, grazie alla sua maggiore solidità e al rendimento mostrato negli ultimi anni sul cemento.

Due dolci ritorni

Nel tennis femminile e maschile ci saranno anche due ritorni particolarmente attesi sul cemento americano: quello di Venus Williams e quello di Jack Draper. La leggenda statunitense tornerà a disputare un match di singolare contro Anastasia Potapova, mentre il britannico sfiderà il padrone di casa Alex Michelsen reduce dalla vittoria del Challenger di Bloomfield Hills. Per Draper si tratta di un rientro dopo un periodo complicato, con il classe 2001 che nei giorni scorsi aveva annunciato la partecipazione al Challenger 75 di Brownsburg, in programma dal 10 al 16 agosto. Una scelta particolare, considerando che il torneo dell’Indiana si colloca tra la conclusione del Masters 1000 di Toronto e l’inizio di quello di Cincinnati, ma che testimonia la volontà del britannico di ritrovare ritmo e continuità in vista dei prossimi appuntamenti.