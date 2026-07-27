Doppietta francese: Halys e Van Assche fanno la storia, un’impresa che mancava dal 2023

Il tennis francese torna a vivere un weekend da ricordare. Con i trionfi di Quentin Halys a Kitzbühel e Luca Van Assche a Estoril, la Francia celebra due titoli ATP conquistati nello stesso fine settimana, un evento che nell’era Open si è verificato soltanto per la quinta volta.

Halys ha coronato una settimana perfetta sulla terra austriaca, conquistando il primo titolo ATP della carriera senza perdere nemmeno un set e superando in finale Alexander Bublik. Parallelamente, Van Assche ha completato il suo percorso vincente in Portogallo, regalando alla Francia una storica doppietta.

L’ultima volta era accaduto nel novembre 2023, quando Adrian Mannarino si impose a Sofia e Ugo Humbert conquistò il titolo di Metz. Prima di allora bisogna tornare al gennaio 2018, con Gilles Simon campione a Pune e Gaël Monfils vincitore a Doha.

Ancora più indietro nel tempo troviamo il luglio 2007, quando Fabrice Santoro alzò il trofeo di Newport e Paul-Henri Mathieu quello di Gstaad, mentre la prima doppietta dell’era Open risale al gennaio 2000 grazie ai successi di Santoro a Doha e Jérôme Golmard a Chennai.

Un dato che certifica l’ottimo momento attraversato dal movimento transalpino. Se Halys, a 29 anni, ha finalmente trasformato il suo enorme potenziale nel primo titolo ATP, Van Assche conferma invece di essere uno dei giovani più interessanti del panorama francese. Due generazioni diverse, unite da un fine settimana destinato a entrare nella storia del tennis francese.