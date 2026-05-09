Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco domenica 10 maggio, Musetti in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 10 maggio degli Internazionali d’Italia 2026 con Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. I tre azzurri saranno chiamati a tre match impegnativi, rispettivamente contro Francisco Cerundolo, Tommy Paul e Rafael Jodar. In campo anche Elisabetta Cocciaretto, pure per lei partita difficile contro Iga Swiatek.
DOVE SEGUIRE MUSETTI-CERUNDOLO
IL PROGRAMMA COMPLETO
Campo Centrale
ore 11.00 – (7) Svitolina vs (32) Baptiste
non prima delle 13.00 – Blockx vs (2) Zverev
non prima delle 15.00 – (8) Musetti vs (25) Cerundolo
non prima delle 17.00 – Cocciaretto vs (4) Swiatek
non prima delle 20.30 – (WC) Arnaldi vs (32) Jodar
BNP Paribas Arena
ore 11.00 – (23) Ruud vs (11) Lehecka
non prima delle 13.00 – (5) Pegula vs (Q) Masarova
a seguire – (15) Osaka vs (19) Shnaider
non prima delle 16.00 – Eala vs (2) Rybakina
a seguire – (16) Paul vs (18) Darderi
Supertennis Arena
secondo match dalle 11.00 – (20) Samsonova vs (Q) Potapova
a seguire – (13) Khachanov vs Van de Zandschulp
a seguire – (19) Tien vs (9) Bublik
non prima delle 19.00 – Siegemund vs Pliskova
Pietrangeli
ore 11.00 – (17) Keys vs Bartunkova
a seguire – (31) Humbert vs (Q) Prizmic