L’orario di Musetti-Cerundolo: data e diretta tv terzo turno Internazionali d’Italia 2026

Torna in campo Lorenzo Musetti e lo farà contro Francisco Cerundolo, nel match valevole per il terzo turno degli internazionali d’Italia. L’azzurro all’esordio si è imposto Giovanni Mpetshi Perricard, mentre l’argentino ha avuto la meglio su Alejandro Tabilo. I precedenti sono in perfetta parità di 2-2, anche se l’ultimo è stato vinto da Cerundolo nel 2024 in Coppa Davis

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Musetti e Cerundolo e andrà in scena domenica 10 maggio sul Campo Centrale non prima delle 15.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).