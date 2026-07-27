Sinner, 260 settimane consecutive in Top 20

Il numero 1 del ranking ATP Jannik Sinner, fresco vincitore del suo secondo Wimbledon, ha raggiunto le 260 settimane consecutive nella Top 20 mondiale. L’altoatesino, che pochi giorni fa ha annunciato la sua assenza dal Masters 1000 di Montreal, è entrato per la prima volta in Top 20 ad aprile 2021 a seguito della sconfitta subita al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo contro Novak Djokovic.

Dopo aver disputato il Roland Garros da 18esima testa di serie e aver raggiunto gli ottavi prima di perdere da Rafael Nadal, l’azzurro è uscito dalla Top 20 scendendo alla posizione numero 23 del ranking. Poche settimane, però, sono bastate a Jannik per riprendersi un posto tra i primi 20 giocatori del mondo, grazie al trionfo nell’ATP 500 di Washington. Dall’agosto del 2021, Sinner non ha più abbandonato la Top 20, finendo nel giugno del 2024, durante il Major parigino, a toccare la vetta della classifica per la prima volta in carriera.