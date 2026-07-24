Sinner non giocherà il Masters 1000 di Montreal 2026, out anche Djokovic

Come annunciato dai canali social ufficiali del torneo, Jannik Sinner e Novak Djokovic non parteciperanno al Masters 1000 del Canada 2026, giocato quest’anno a Montreal dagli uomini. Sfuma dunque il sogno del numero uno del mondo di diventare il primo giocatore di sempre a completare l’intero set dei Masters 1000 in un solo anno: nel 2026 li aveva finora vinti tutti e cinque, già un record di per sé.

La testa di serie numero due del torneo sarà dunque il padrone di casa Felix Auger-Aliassime, numero quattro del mondo, mentre Flavio Cobolli, a questo punto l’italiano numero uno della settimana, è salito fino al settimo posto del seeding.

In attesa di dichiarazioni a riguardo, si può ipotizzare che la scelta, per quanto riguarda Sinner, sia stata dettata da necessità di riposo e programmazione in vista degli US Open 2026, appuntamento evidentemente e comprensibilmente ritenuto più importante di qualsiasi cosa, anche di un eventuale record mai visto prima, come il Grand Masters nell’anno solare, o comunque si voglia chiamare la vittoria di tutti i Masters 1000 in una singola stagione.