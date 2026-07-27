Edmund sull’infortunio di Alcaraz: “Non mi sembra di poco conto, deve stare attento”

Carlos Alcaraz è ancora fermo ai box per recuperare dall’infortunio al polso destro rimediato a Barcellona. Dopo essersi cancellato anche dal Masters 1000 di Montreal, il murciano farà probabilmente il suo ritorno a Cincinnati, unico banco di prova prima dell’ultimo Slam della stagione. Allo US Open, Carlitos dovrà difendere il titolo, sperando di ritrovare una condizione quanto più ottimale possibile. Fuori al Roland Garros e Wimbledon, l’iberico è scivolato al numero 3 della classifica ATP, con la situazione che rischia di precipitare ulteriormente dopo l’estate statunitense. Il salatissimo conto di 3000 punti potrebbe risolevvare o trascinare a terra il morale, oltre che il ranking, del sette volte campione Major.

In merito all’infortunio dello spagnolo è intervenuto Kyle Edmund. L’ex tennista britannico, che ha condotto una lunga carriera influenzata dagli infortuni, ha detto la sua ai microfoni di Tennis 365 sulla situazione di Alcaraz. “L’infortunio di Alcaraz non mi sembra di poco conto: è stato costretto a rinunciare a diversi tornei e, soprattutto, ha saltato gli Slam — ha affermato —. Quando un tennista decide di non giocare un torneo dello Slam significa che la situazione è seria, perché parliamo di giocatori che hanno come obiettivo principale vincere”.

Cautela e pazienza saranno quindi gli ingredienti fondamentali per permettere al murciano di rientrare solamente una volta completato il recupero: “In generale adoro Alcaraz e mi piacerebbe rivederlo in campo, ma deve stare attento. Gli infortuni al polso sono complicati e, prima di tornare, bisogna essere sicuri di essere guariti completamente, oltre, ovviamente, a ritrovare la fiducia”.