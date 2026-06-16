Dedicato un asteroide a Jannik Sinner, orbita tra Marte e Giove

Jannik Sinner protagonista anche nello spazio. Dopo una proposta avanzato dal Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino, in particolare dagli astronomi Fabrizio Bernardi e Maura Tombelli, un asteroide porterà il nome del numero uno del mondo. Il corpo celeste, scoperto il 10 marzo 2003 presso l’Osservatorio di Campo Imperatore, si chiama (120097) Janniksinner e orbita tra Marte e Giove. L’assegnazione è stata ufficialmente ratificata dal Working Group Small Bodies Nomenclature (WGSBN) dell’Unione Astronomica Internazionale (IAU) e inserita nel bollettino ufficiale WGSBN Bulletin V006_009.

“Abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Jannik Sinner non solo per i suoi straordinari successi sportivi, che stanno portando l’Italia sul tetto del mondo del tennis, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. Come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Da oggi, la sua grandezza è scritta anche tra le stelle”, il messaggio degli astronomi del Gruppo di Montelupo Fiorentino.