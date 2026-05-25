Roland Garros 2026: Berrettini parte con il piede giusto, superato Fucsovics

Matteo Berrettini va a segno con Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros 2026, con il punteggio finale di (2)6-7 7-5 6-1 6-2. Un match equilibrato in avvio, cominciato in salita per il romano — primo set ceduto all’ungherese al tie-break — ma rimesso nei binari giusti già a partire dal secondo parziale. Un po’ di paura per qualche smorfia di troppo che sembrava il presagio di una storia già sentita. Ma nonostante il caldo e qualche solito acciacco fisico, Matteo è riuscito ad andare oltre tenendo la testa alta. Nella terza frazione ha attivato la modalità “rullo”, macinando punti e game per l’allungo decisivo. Il quarto set è scivolato verso la fine senza sussulti particolari.

Fuori dalla Top 100, Matteo non naviga in acque tranquille: il suo 2026, tribolato a dir poco, è ancora del tutto incolore e un buon risultato al Major parigino rappresenterebbe l’iniezione di fiducia necessaria in vista dello swing su erba, superficie che lo ha incoronato ai massimi livelli. Il suo cammino nel torneo passa ora per uno scomodo ostacolo: il francese e beniamino di casa Arthur Rinderknech, numero 22 del tabellone.