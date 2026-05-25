Quando gioca Berrettini al secondo turno del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

Grazie alla vittoria ottenuta all’esordio contro Marton Fucsovics, Matteo Berrettini ha staccato il pass per il secondo turno del Roland Garros 2026. Il romano, che a Parigi ha raggiunto i quarti di finale nel 2021, proseguirà il suo cammino nel torneo contro il giocatore di casa Arthur Rinderknech.
ORARIO E DOVE VEDERE BERRETTINI-RINDERKNECH
La sfida tra Berrettini e Rinderknech andrà in scena mercoledì 27 maggio (campo e orario ancora da definire). Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.