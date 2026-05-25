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Quando gioca Paolini al secondo turno del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

Redazione
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Jasmine Paolini all'Australian Open 2026
Jasmine Paolini 2 - Foto PSNEWZ/SIPA / IPA

Dopo la vittoria al primo turno contro Dayana Yastremska, Jasmine Paolini è pronta per il secondo round del Roland Garros 2026. La toscana – in cerca di rivalsa nel Major parigino a seguito dell’uscita dalla Top 10 – proseguirà il suo cammino nel torneo contro l’argentina Solana Sierra (WTA n.68).

Dove vedere Paolini-Sierra

La sfida tra Paolini e Sierra andrà in scena mercoledì 27 maggio (campo e orario ancora da definire). Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.

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