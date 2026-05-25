A che ora si gioca Darderi-Ofner? Data e diretta tv primo turno Roland Garros 2026

Luciano Darderi è pronto all’esordio nel Roland Garros 2026. Il tennista azzurro è reduce dalla semifinale raggiunta agli Internazionali d’Italia e dai quarti di finale ad Amburgo e si prepara a far saltare il banco anche a Parigi. Al primo turno se la vedrà con Sebastian Ofner. Il conto dei precedenti recita 1-1.

A CHE ORA DARDERI-OFNER

La sfida tra Darderi e Ofner andrà in scena martedì 26 maggio nel quarto match dalle 11.00 sul campo 7. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.