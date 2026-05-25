Roland Garros 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 26 maggio con Sinner, Darderi e Arnaldi

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 26 maggio del Roland Garros 2026. Esordio per Jannik Sinner che giocherà sullo Chatrier alle 20.15 contro il francese Tabur. In campo anche Darderi, Arnaldi e Cocciaretto contro Ofner, Griekspoor e Korneeva.
IL PROGRAMMA COMPLETO – IN AGGIORNAMENTO
COURT PHLIPPE-CHATRIER
ore 12.00 – (1) Sabalenka vs Bouzas Maneiro
a seguire – Muller vs Tsitsipas
a seguire – (4) Gauff vs Townsend
non prima delle 20.15 – (1) Sinner vs (WC) Tabur
COURT SUZANNE-LENGLEN
ore 11.00 – (WC) Walton vs (6) Medvedev
a seguire – Siegemund vs (16) Osaka
a seguire – (22) Kalinskaya vs Boisson
a seguire – (4) Auger-Aliassime vs Altmaier
COURT SIMONNE-MATHIEU
ore 11.00 – Cilic vs (WC) Kouame
a seguire – Kopriva vs (30) Moutet
a seguire – Vandewinkel vs (19) Keys
a seguire – Birrell vs (5) Pegula
COURT 4
ore 11.00 – TBD
non prima delle 12.00 – (Q) Diaz Acosta vs Zhang
a seguire – TBD
a seguire – TBD
COURT 5
ore 11.00 – TBD
a seguire – TBD
a seguire – Galfi vs (Q) Sherif
a seguire – TBD
COURT 6
ore 11.00 – Vekic vs (WC) Tubello
a seguire – (12) Noskova vs Sakkari
a seguire – Garin vs (18) Tien
a seguire – (Q) Faria vs Shapovalov
COURT 7
ore 11.00 – (29) Griekspoor vs Arnaldi
a seguire – (Q) Fruhvirtova vs Jacquemot
a seguire – Kalinina vs Parry
a seguire – Ofner vs (14) Darderi
COURT 8
ore 11.00 – Tabilo vs Majchrzak
a seguire – TBD
a seguire – Ruzic vs (Q) Krueger
a seguire – Fearnley vs J.M.Cerundolo
COURT 9
ore 11.00 – (Q) Liu vs Uchijima
a seguire – Landaluce vs (Q) Prado Angelo
a seguire – TBD
a seguire – (Q) Pridankina vs Oliynykova
COURT 12
ore 11.00 – Navarro vs Tjen
a seguire – (30) Li vs Zhang
a seguire – Baez vs Burruchaga
a seguire – Quinn vs Comesana
COURT 13
ore 11.00 – Popyrin vs Svajda
a seguire – (20) Norrie vs Vallejo
a seguire – (Q) Korneeva vs Cocciaretto
a seguire – Waltert vs Siniakova
COURT 14
ore 11.00 – (17) Jovic vs Eala
a seguire – (Q) Faurel vs (16) Vacherot
a seguire – (9) Bublik vs Struff
a seguire – (9) Mboko vs Bartunkova