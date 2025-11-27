Mouratoglou: “Sinner il migliore nel primo colpo dopo servizio e risposta. Mai visto uno così”

“Jannik Sinner è attualmente il numero 1 del mondo nel servizio e colpo successivo al servizio e nella risposta e colpo successivo in risposta. In passato abbiamo avuto giocatori dominanti solo in uno di questi due aspetti: Federer sul primo, Nadal e Djokovic sul secondo ma mai un solo giocatore in entrambi. È qualcosa di nuovo nella storia del tennis”. Lo scrive con sicurezza Patrick Mouratoglou in un post pubblicato sul proprio profilo Linkedin, a proposito della prestazione che ha permesso al campione altoatesino di trionfare alle ATP Finals.

SERVIZIO DECISIVO ALLE ATP FINALS

L’analisi del tecnico francese si sofferma su quanto accaduto alle ATP Finals di Torino 2025 e sul servizio di Sinner che a suo modo di vedere è stato un fattore determinante per la vittoria finale: “Il servizio ha deciso ogni cosa. Sinner ha servito su un livello completamente differente e non parlo solo del servizio in sé ma anche del colpo immediatamente successivo che gli ha permesso di prendere il controllo dello scambio. Viceversa, agli US Open era stato il servizio di Alcaraz a fare la differenza. Sul set point contro, Sinner ha servito rischiando una seconda a 187 km/h mostrando una grandissima mentalità, proprio quello che serve per vincere questo tipo di finali. Ha mostrato di aver imparato dalla finale degli US Open”.

ALCARAZ DEVE MIGLIORARE

L’attenzione di Mouratoglou si sposta su Carlos Alcaraz, il suo pensiero sul numero 1 del mondo sembra quasi essere un monito per il futuro: “Se vorrà dominare nel 2026 dovrà migliorarsi a cominciare dai due colpi d’inizio gioco: servizio e risposta. Nel 2025 abbiamo assistito a due leggende che si sono spinte a vicenda per migliorarsi ogni mese. Il 2026 sembra già incredibile”.