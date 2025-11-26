Atp Next Gen Finals 2025, forfait Fonseca: non difenderà il titolo. Mensik conferma la presenza

L’ultimo atto della stagione 2025 di tennis sarà quello delle Next Gen Finals a Jeddah, che avranno luogo dal 17 al 21 dicembre. Un’opportunità che ha coinvolto molti giovani del passato diventate star del presente, come Sinner e Alcaraz che figurano nell’albo d’oro grazie ai loro trionfi, e che tutt’ora vede la partecipazione dei più migliori prospetti under 20.

Le notizie delle ultime ore non sono di poco conto e riguardano due dei giocatori attorno a cui ruotano le maggiori aspettative per il futuro: il vincitore della passata edizione Joao Fonseca e Jakub Mensik. Il tennista carioca, come prevedibile, ha comunicato il suo ritiro, preferendo concentrarsi sulla preparazione per la prossima stagione. Il campione in carica ha mostrato grandi miglioramenti nel corso dell’anno e cominciare al meglio il 2026 sarà fondamentale.

Chi invece non mancherà sarà il ventenne ceco, primo nella race delle Next Gen Finals, che ha confermato la sua presenza al torneo, smentendo le possibili voci che “annunciavano” il contrario. Il vincitore dell’ultimo Masters 1000 di Miami, alla sua seconda partecipazione, tenterà di agguantare il trofeo dopo che lo scorso anno uscì ai gironi.

Al momento, a giovare della non partecipazione del di Fonseca, sarebbe lo spagnolo Rafael Jodar, nono nella race.