ATP Auckland 2026, Wawrinka presente: per lo svizzero sarà la 25ª stagione da professionista

Inizierà ad Auckland la venticinquesima stagione da professionista di Stan Wawrinka. Ad annunciarlo è la stessa organizzazione del torneo tramite un post su ‘X’. L’ex numero tre del mondo tornerà dunque a giocare nel 250 della Nuova Zelanda, che si svolgerà dal 12 al 17 gennaio 2026, a quasi vent’anni di distanza dall’ultima volta. Nella scorsa edizione, il trofeo è stato sollevato al cielo da Gael Monfils (6-3 6-4 in finale su Zizou Bergs) che ha recentemente annunciato il ritiro dal tennis giocato al termine della prossima stagione.

A quarant’anni, il tre volte vincitore Slam dimostra ancora una volta che l’età è solo un numero come ha sottolineato nel recente passato tramite queste parole apparse sul proprio account ‘X’ ufficiale: “So che molte persone attualmente pensano che per me sia arrivato il momento di fermarmi, persone che credono che quando invecchi non puoi più giocare a certi livelli o avere un determinato tipo di ranking o risultati, ma fino a quando mi sentirò competitivo tanto quanto amo la vittoria, non sarà così”.