ATP Finals 2025, Sinner: “Sono molto felice, grande lavoro col team. Complimenti ad Alcaraz per il numero 1”

“Complimenti Carlos, la tua è stata una grande stagione e ti faccio i complimenti anche per il numero 1. Se proprio doveva succedere sono contento che sia tu”. Esordisce con i complimenti per l’avversario Jannik Sinner, nel consueto discorso a seguito della cerimonia di premiazione. Il nazionale italiano si è laureato ‘Maestro’ per la seconda volta consecutiva dopo aver sconfitto in finale Alcaraz in due set col punteggio di 7-6(4) 7-5.

UNA SFIDA CHE ALIMENTA LE MOTIVAZIONI

I complimenti di rito non sono però gli unici che l’altoatesino riserva al numero uno del mondo: “Sei il giocatore che mi motiva ogni volta durante una sessione di allenamento. Tutti, anche il pubblico, sono contentissimi di vederti giocare, sei il giocatore più energico del tour”.

L’IMPORTANZA DEL TEAM E I RINGRAZIAMENTI

Non potevano mancare i ringraziamenti dell’altoatesino a tutto il team, presente al completo all’interno del proprio box: “Sono molto felice di avere tutto il team con me. Li ringrazio perché in questo finale di stagione abbiamo fatto davvero un grande lavoro. Ringrazio anche la federazione, lo sponsor e i raccattapalle, so quanto lavoro ci vuole per organizzare un torneo così. Ringrazio anche tutto il pubblico, sembrava di essere in un campo da calcio e sono molto contento di avervi ridato indietro qualcosina oggi”.

LE DICHIARAZIONI DI ALCARAZ

Le prime parole del murciano sono dedicate al campione di giornata: “Sono molto felice del livello che ho espresso oggi contro Jannik che non perde un match indoor da due anni e ciò significa quale grande giocatore sia. Dopo ogni sconfitta, anche se non sono molte, torni sempre più forte. Ora per te è tempo di riposare ed essere pronto per la prossima stagione perché io lo sarò. Complimenti, vittoria meritata”.

Sconfitto in campo ma acclamato dai tifosi presenti sugli spalti all’Inalpi Arena di Torino, il sei volte campione Slam ringrazia il pubblico per il rispetto mostrato: “L’energia è stata incredibile. So che ovviamente tifavate per Jannik ma avete mostrato grande rispetto per me e di questo vi ringrazio. È stato fantastico giocare qui a Torino per tutta la settimana, spero di rivedervi il prossimo anno”.