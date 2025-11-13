ATP Finals 2025, Carlos Alcaraz: “Chiudere l’anno al numero 1 del mondo significa molto. Davis? Voglio vincerla”

“Finire l’anno al numero 1 del mondo era un obiettivo e significa molto per me”, Esordisce così in conferenza stampa Carlos Alcaraz dopo la vittoria ottenuta per 6-4 6-1 contro Lorenzo Musetti che gli ha permesso di terminare la stagione alla posizione numero 1 del ranking mondiale. Con il successo nell’ultima sfida del round robin delle ATP Finals, il murciano è infatti salito a quota 11650 punti e dunque matematicamente irraggiungibile per Jannik Sinner che al massimo potrà chiudere il 2025 a quota 11500.

LA MIGLIOR STAGIONE INDOOR DI SEMPRE

Una superficie che non ha mai messo completamente a proprio agio il tennista spagnolo, ma che in questa stagione gli ha regalato grandi soddisfazioni come racconta lui stesso: “Difficile dire se questa sia stata la mia migliore stagione indoor perché a Parigi ho perso al primo turno e anche nel 2023 sono riuscito ad arrivare in semifinale alle ATP Finals. Inoltre, non gioco molti tornei su questi campi e pertanto non ho molta esperienza ma match dopo match mi sento meglio e spero possa essere così anche in semifinale. Ah, scusatemi, non ricordavo di aver vinto Rotterdam. Allora sì, posso dire che questa è la mia miglior stagione indoor di sempre”.

SLAM O NUMERO 1?

Meglio essere numero 1 del mondo o vincere uno Slam? Due gioie differenti che il murciano prova a descrivere così: “Sono entrambi grandi obiettivi ma sono emozioni differenti. Se diventi numero 1 può essere che il torneo non è ancora finito, come in questo caso. Puoi festeggiare ma devi pensare a recuperare per essere pronto per i match successivi. Quando vinci uno Slam invece il torneo è finito e puoi rilassarti”.

OBIETTIVO DAVIS

Oltre a Jannik Sinner, l’Italia dovrà fare a meno anche di Lorenzo Musetti per le Final Eight di Bologna. Due assenze pesanti che la Spagna proverà a sfruttare per vincere il trofeo. L’insalatiera resta uno dei grandi obiettivi per Alcaraz: “È un torneo molto diverso da tutti gli altri perché rappresenti la tua Nazione e hai la possibilità di giocare con i tuoi compagni di squadra. Comprendo i motivi dietro le assenze di Jannik e Lorenzo, hanno avuto una stagione molto lunga ed è comprensibile abbiano bisogno di una settimana in più per recuperare. Loro l’hanno vinta già due volte, io voglio vincerla almeno una volta perché per me sarebbe davvero importante”.

Un format, quello della Coppa Davis che non sembra convincere appieno numerosi addetti ai lavori e sul quale anche il sei volte vincitore Slam ha voluto esprimersi: “Credo che si debba cambiare qualcosa a livello di format. Si potrebbe giocare ogni due o tre anni in modo che ci possa essere più impegno da parte dei giocatori perché sarebbe un’opportunità che non si presenterebbe ogni anno. Si dovrebbe fare qualcosa per renderla davvero unica”.